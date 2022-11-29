فياض يتوجه الى القاهرة لحضور الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه

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غادر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الى القاهرة لحضور الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه في جامعة الدول العربية حيث ترأس لبنان المجلس لمدة سنة في دورته الثالثة عشرة وسيُسلم الوزير فياض رئاسة المجلس الى نظيره الليبي كما سيشارك في المؤتمر العربي الرابع للمياه تحت عنوان" الامن المائي العربي من اجل الحياة والتنمية والسلام" وسيلقي كلمة بالمناسبة.

ويهدف المؤتمر الى ايجاد منصة فاعلة لأصحاب العلاقة من الدول والمنظمات وصناع القرار والخبراء والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لمناقشة الجوانب المختلفة للأمن المائي العربي، والعمل سىوياً لوضع حلول لأبرز التحديات والخروج بتوصيات قادرة على إحراز تقدم في هذا المجال من خلال:

1- رفع الوعي بشأن تحديات ندرة المياه في الدول العربية وانعكاساتها على خدمات المياه والصرف الصحي، واستعراض تداعيات هذه التحديات على الحياة اليومية للشعوب العربية وعلى القدرة على تحقيق التنمية ومدى تأثيراها على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

2- تبادل الخبرات وتطوير آليات متكاملة نحو تنفيذ سياسات واستراتيجيات الأمن المائي العربي من خلال تبادل المعرفة، وتطوير حلول فعالة، وادخال تقنيات جديدة وحلول ذكية لتحقيق الإدارة المستدام والمتكاملة للموارد المائية.

3- تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بما يتماشى مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG6)، واتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية واتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.

4- تعزيز سياسيات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه والزراعة والطاقة وغيرها، وربطها بالتكنولوجيا والإبتكار وتعزيز أسس وسياسات الحوكمة الرشيدة.

5- دعم برامج بناء القدرات والبحوث والريادة مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة والتخطيط الهادف للتكيف مع التغير المناخي.

وتتمثل محاور المؤتمر في طرح القضايا المائية في المنطقة العربية ضمن أربعة أبعاد رئيسية" الحياة" و " التنمية" و " السلام" " والمستجدات والتغيرات الإقليمية".

أما المحاور فتتمحور حول الأمن المائي من أجل الحياة"،

و الأمن المائي من أجل التنمية المستدامة، والأمن المائي من أجل السلام وإدارة المستجدات والتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة في قطاع المياه".

كما سيشارك الوزير فياض في عدة جلسات رفيعة المستوى خلال المؤتمر وسيلتقي على هامشه فعاليات ونظرائه من عدة بلدان .