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الكهرباء نحو ال4 ساعات يوميًا؟!

29
NOVEMBER
2022
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يجري, اليوم الثلاثاء, إفراغ حمولة باخرة محمّلة بـ25 ألف طن من مادّة المازوت داخل معمل الزهراني، على أن تنتقل بعد ظهر غد الأربعاء إلى معمل دير عمار لإفراغ حمولة أخرى من 25 ألف طن.

ويشار إلى أنَّ, "الحمولة المفرّغة ستكفي حاجة المعامل لإنتاج الكهرباء لمدة شهر كامل، على أن تزود المناطق بمعدل 4 ساعات تغذية يوميًا".

وفي الشمال أن "معمل دير عمار المتوقف تمامًا عن العمل بسبب أعمال الصيانة، سيعاود عمله في 15 كانون الأول المقبل ليلمس بعد ذلك أهالي عكار وطرابلس والمنية والضنية تحسنًا في التغذية يفوق الـ 4 ساعات يوميًا".

 يذكر أن المناقصات رست على شركة "توتال" التي ستعمل على تزويد معامل الإنتاج بالمازوت طيلة فترة السنوات المقبلة.

إن أعمال الصيانة الدورية على المجموعة البخارية، التي ينص عليها العقد الموقّع بين الدولة ممثلة بـ"مؤسسة كهرباء لبنان" وشركة "برايم ساوث" المكلفة إدارة المعمل، ستنتهي في غضون أسبوعين على أن تتولى شركة "أنسالدو" الإيطالية أعمال الصيانة خلال الأعوام القادمة, بحسب مصادر "العهد".

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