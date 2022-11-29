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بالفيديو والصور – جمعية "سطوح بيروت" تطلق تحديات "We Are Ten" تمهيدا لـ"تيليتون سطوح بيروت" في عيده العاشر!

29
NOVEMBER
2022
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بمناسبة العيد العاشر لـ"تيليتون سطوح بيروت"، وتحت شعار "We are Ten" أطلقت جمعية "سطوح بيروت" سلسلة تحدّيات ستقوم بها مجموعة من الرياضيين والمؤثرين في لبنان، للتوعية حول أهمّية دعم "التيليتون" الذي يساعد في كلّ عام أصعب الحالات الإنسانية، بخاصة الصحية منها، وذلك من اجل انقاذ حياتهم وجمع التبرعات لعلاجهم.
وأقيم التحدّي الأوّل يوم 22 تشرين الثاني الجاري بالتزامن مع عيد الاستقلال، من قبل مجموعة من متسلّقي الجبال مؤلفة من 30 شخصا، حيث قامت بالمشي مسافة 42 كلم من سدّ المسيلحة الى أرز تنورين مرورا بـ10 بلدات من تنظيم "Sun _day Hike – نضال سعادة"، رافعين العلم اللبناني وعلم "تيليون سطوح بيروت" مرفقا بشعار "We are Ten".
وتشمل المبادرة التي أطلقتها "سطوح بيروت"، تحديات رياضية أخرى سيتمّ تنفيذها على امتداد الايام المقبلة الى حين موعد التيليتون السنوي المقرّر يوم 23 كانون الأوّل المقبل.
وفي إطار المبادرة ايضا، ستقوم مؤسّسة ورئيسة الجمعية، الإعلامية داليا داغر ببثّ مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 10 ساعات متواصلة بتاريخ 11 كانون الاول المقبل، ستستعرض فيها الحالات الصحية التي سيعاينها التيليتون هذا العام، بالإضافة الى بثّ تقارير خاصة، وإستقبال عدد من الضيوف المعنيين بهذه المناسبة.
ويشكّل "تيليتون سطوح بيروت" منذ 10 سنوات، دعوة سنوية الى كلّ اللبنانيين من المقيمين والمنتشرين الى مساعدة الحالات والعائلات المحتاجة لتحدي مرضها واحتياجاتها من خلال تبرعاتهم ووحدتهم.

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