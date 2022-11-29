القبض على أحد المطلوبين بجرائم متنوّعة في البقاع

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في إطار العمل الذّي يقوم به مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة–البقاع في وحدة الشرطة القضائيّة لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، ونتيجةً لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت قوّة من هذا المكتب،

بتاريخ 25-11-2022 من توقيف أحد المطلوبين للقضاء في بلدة

غزة ويُدعى:

- م. م. (مواليد عام 1988، لبناني الجنسيّة)

يوجد بحقّه خلاصتي حكم بجرائم إطلاق نار، وحيازة أسلحة وذخائر حربية، وتخريب، ومعاملة عناصر عسكريّة بالشدّة، وتحقير رجال الأمن.

كما ضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط، و/13/ طلقة صالحة للاستعمال.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.