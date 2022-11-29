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أكّد وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنّ "لدينا صعوبات وتحديدًا في هيئة "أوجيرو"، وعمليًّا لا نزال نعمل على الموازنة القديمة"، مركّزًا على أنّ "الوضع غير طبيعي، وعلى الجميع تحمّل المسؤوليّة من أجل الوصول إلى نتيجة".

ولفت، في حديث عبر إذاعة "صوت لبنان"، إلى أنّ "الخدمة في شركتَي الخلوي "ألفا" و"تاتش" تحسّنت 100%، وهي ظاهرة من خلال المؤشّرات العالميّة، ونعمل على موضوع السّرعة وتحسين الخدمة، لكن لدينا مشاكل في الإنترنت بسبب عدم القدرة على شراء المولّدات". وكشف "أنّنا قمنا بإلغاء نحو 250 محطّة بسبب وجود مشاكل، وباعتقادي لا خلاص للقطاع إلّا عبر ليبان تيليكوم".