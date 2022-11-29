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هل مدّدت هيئة الاستشارات للعقد المشغل لامتياز زحلة؟... العلية يوضح

29
NOVEMBER
2022
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صدر عن رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية البيان الاتي:

"تردد صباح اليوم في الاعلام على لسان بعض النواب ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد "مددت" العقد للمشغل الحالي لما يعرف بامتياز زحلة السابق لمدة ثلاثة اشهر. من منطلقات دولة القانون والمؤسسات، نوضح:

 1- ليس من اختصاص هيئة التشريع والاستشارات تفسير النصوص المتعلقة بالشراء العام أو المتصلة به والاختصاص يعود لهيئة الشراء العام وفقا لاحكام قانون الشراء العام سيما المادة ٧٦ منه.

 2- لا تملك لا هيئة التشريع والاستشارات ولا هيئة الشراء العام صلاحية تفسير قانون صادر عن مجلس النواب لتمديد مفعوله؛ هذه الصلاحية حصرا لمجلس النواب.

 3- نسأل القيم على مرفق العدالة بحسب مرسوم تأليف الحكومة، هل من تضارب مصالح في موضوع الرأي الصادر، ونسأله ايضا هل هو بصدد اعداد اخبار لتقديمه بهذا الشأن او انه ينتظر ان يصل اليه الاخبار كما عادة؟"

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