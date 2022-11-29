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سرقا مالًا ومجوهرات من داخل خزنة أحد المنازل... هكذا وقعا في قبضة شعبة المعلومات!

29
NOVEMBER
2022
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 13-11-2022، أقدم مجهولان على الدخول الى منزل أحد المواطنين في محلة كوشا – حلبا، وسرقا من داخله خزنة تحتوي على مبلغ كبير من المال ومجوهرات، وفرّا إلى جهة مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهما، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت وفي خلال ساعات، إلى تحديد هوية المتورطَيْن بعملية السرقة، وهما:
ر. م. (مواليد عام 2002، مكتوم القيد)
ر. م. (مواليد عام 2000، لبناني)
بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبأقل من /6/ ساعات على حصول عملية السرقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة كوشا وضبطت بحوزتهما الخزنة المسروقة. وبتفتيشهما، عثر بحوزة الثاني على كمية من حشيشة الكيف.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عملية سرقة الخزنة من محلة كوشا، وأنهما كانا بصدد فتحها قبل عملية توقيفهما دون أن يتمكنا من ذلك.
كما صرّحا بإقدامهما على سرقة العديد من الدراجات الآلية في حلبا والمناطق المحيطة.
سُلمت المسروقات إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.
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