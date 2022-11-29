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الرخص العقارية المسجّلة تنخفض 23% في 10 أشهر

29
NOVEMBER
2022
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سجّلت وزارة المال 63.183 رخصة عقارية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري بقيمة 16,592,9 مليار ليرة لبنانية ( أو 11 مليار دولار وفق سعر صرف 1500 ليرة)، متراجعة بنسبة 23% من 82.946 معاملة في الفترة نفسها من العام 2021 التي بلغت قيمتها 15,897.3 مليار ليرة (11.95 مليار دولار )، و40.863 معاملة في الفترة نفسها من العام 2019.
 
وارتفعت قيمة الرخص المسجّلة بنسبة 5.7% في الأشهر الـ10 الأولى من العام 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020 وزادت 115.5% في الأشهر العشرة الأولى من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.
 
وبلغت قيمة الرخص العقارية المسجّلة في بيروت وحدها 6.329.3 مليار ليرة مشكلة نسبة 38% من إجمالي العمليات المسجّلة.
 
وفي الربع الأول من العام 2022 تمّ تسجيل 27.741 عملية مقابل 12.128 اتفاق في الفترة نفسها من العام 2021 و14.189 عملية في الفصل الثالث من 2022. وتمّ توزيع تلك العمليات كالتالي 15.585 عملية في بعبدا/عاليه/الشوف للأشهر العشرة الأولى من 2022 مسجلة 19,7% من إجمالي الرخص.
نداء الوطن
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