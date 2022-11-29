living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دعم الرئيس بين حدود الممكن والمقبول

29
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حبيب البستاني- وفي حمأة الحديث عن الانتخابات الرئاسية ومشروعية ومواصفات الرئيس وضرورة أن يأتي الرئيس العتيد متمتعاً بكذا وكذا، تأتي تصريحات بعض المرجعيات المسيحية والإسلامية لتؤكد المؤكد، وهو أن الرئيس عون كان الرئيس القوي الذي يتمتع بكل المواصفات التي ينادي بها معظمهم، والتي شكلت ولم تزل حلم اللبنانيين برئيس خارج إطار المألوف وخارج الطقم الكلاسيكي من الرؤساء، الذين توالوا على حكم الجمهورية منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا.

الملفات الشائكة
وتعتبر معظم الملفات التي تطرق إليها الرئيس في ولايته من الملفات الشائكة التي لم تجد حلاً لها لا باتفاق الطائف وقبله في دستور 1926 ، بالإضافة إلى ذلك استطاع الرئيس أن يضع حلاً لمعظم المصاعب والمعضلات ووضع القسم الآخر منها على سكة الحل.
ففي الوقت الذي كان يتحدث الجميع من رؤساء ورؤساء حكومات ورؤساء مجلس ورؤساء أحزاب عن ضرورة وضع قانون عصري للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح لكل مكونات المجتمع اللبناني، وحده الرئيس عون استطاع وضع وإنجاز هذا القانون الذي أمن تحول لبنان من نظام المحادل إلى نظام ديمقراطي عصري والذي تشكل الانتخابات أحد أهم مفاصله السياسية، علماً ان هذا القانون بحاجة دائمة إلى تحديث كما حال كل القوانين التي يجب تحديثها وتعديلها تبعاً لروح العصر من جهة، وتبعاً لإمكانية التطبيق وسهولته من جهة ثانية.
أما الملف الأكثر سخونة والذي تبناه فخامته ومنذ اليوم الأول لتبؤه الرئاسة والذي نادى به من أعلى منبر أممي في العالم مطالباً بضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لما لهذا الموضوع من تاثيرات كارثية على لبنان واللبنانيين والتي أثبتت الأيام مدى صوابية وصحة مطالب الرئيس عون، فالرئيس الرؤيوي استطاع استشراف المستقبل، بعكس معظم المسؤولين الروحيين والزمنيين الذين لم يروا هذا الخطر في حينه، والذين راحوا يرددون بشكل ببغائي ما كانت ولا زالت تردده بعض مراكز القرار العالمية، حول خطر العودة والنظرية الهمايونية للعودة الطوعية والعودة القسرية، وكأن عودة المواطن إلى وطنه مسألة يجب أن تخضع لمصالح الدول وليس لمصلحة النازح.
والملف الساخن الآخر الذي تصدى له الرئيس عون هو التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان وكل الوزارات، وذلك لتحديد ومعرفة سبب الانهيار المالي والاقتصادي، والذي عارضه أكثر من طرف طارة لاستهدافه هذا الشخص دون الآخر بحجة أن الطائفة فوق الجميع، وطوراً لتعارض هذا التحقيق مع مصالحه ومصالح المافيا المالية الاقتصادية. وبالرغم من ذلك وُضع الملف على سكة التنفيذ وعاجلاً أم آجلاً ستظهر الحقيقة وكما يقال في الدارج سنعرف "العنزة من أم قرون".
هذا غيض من فيض مما تصدى له فخامة الرئيس، طبعاً إلى جانب مناداته الدائمة لإرساء الدولة المدنية، ووضع قانون موحد للأحوال الشخصية وفصل الدين عن الدولة وإلغاء الطائفية، مما يشكل الحل الوحيد لكل المشاكل التي يتخبط فيها لبنان منذ ما قبل الاستقلال.
وبالرغم من معارضة وعرقلة من قبل أكثر من طرف سياسي استطاع الرئيس تحويل لبنان إلى دولة نفطية.
لم يكن مفاجئاً أن تضع بكركي عودة النازحين وضرورة التزام الرئيس العتيد بها من أولى الأولويات، كذلك لم يكن مفاجئاً أن يطالب الأمين العام لحزب الله أن يكون الرئيس العتيد حامياً لظهر المقاومة، ولكن المفارقة الأهم أن الرئيس عون كان يتمتع بكل ذلك وأكثر، ولكن دعم بكركي بقي في حدود الممكن، ولم تلاقي المطالبة بعودة النازحين ما تستحقه من دعم، وذلك إما لأولويات بكركي السياسية وإما لارتباطات الصرح وخياراته.
أما السيد حسن فبقي دعمه ضمن إطار المقبول بمعنى أن الحزب لا يمكن أن يدعم إلا في إطار ما تقبل به الحركة، فاقتصر الدعم على الموضوع الانتخابي ولم يصل إلى الدعم السياسي، لا سيما في مقاربة التيار للملفات المختلفة من خطة الكهرباء إلى السدود إلى الموضوع الأحب إلى قلوب العونيين وهو مكافحة الفساد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout