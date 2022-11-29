living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان على موعد اليوم مع منخفض جوي وأمطار

29
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يؤثر منخفض جوي على لبنان اليوم يحمل معه امطار رعدية وانخفاض الحرارة قبل عود الاستقرار قبل ظهر الغد بما ان هذا المنخفض سريع الحركة ولن يدوم اكثر من ٢٤ ساعة.
 
تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء: 
 
١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢٣ درجة، بقاعا بين ٨ و٢٠  وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٢ و١٩.
٢- الجو: غائم وممطر قرابة الظهر وما وتكون غزيرة في بعض المناطق مع برق رعد فيما تتساقط الثلوج على الجبال الشاهقة ٢٤٠٠ متر.
٣- الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س (قوية شمالا).
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة 
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
 
طقس اليومين المقبلين:
 
الاربعاء: عودة الاستقرار النسبي فيما الجو غائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال خفيف لبعض الرذاذ المحلي والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢١ درجة  ساحلا، بين ٦ و١٨ بقاعاً وبين ١١ و١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.
 
الخميس: مستقر غائم جزئياً الحرارة تتراوح بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و١٨ بقاعاً وبين ١١ و١٧ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout