لبنان على موعد اليوم مع منخفض جوي وأمطار

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يؤثر منخفض جوي على لبنان اليوم يحمل معه امطار رعدية وانخفاض الحرارة قبل عود الاستقرار قبل ظهر الغد بما ان هذا المنخفض سريع الحركة ولن يدوم اكثر من ٢٤ ساعة.

تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢٣ درجة، بقاعا بين ٨ و٢٠ وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٢ و١٩.

٢- الجو: غائم وممطر قرابة الظهر وما وتكون غزيرة في بعض المناطق مع برق رعد فيما تتساقط الثلوج على الجبال الشاهقة ٢٤٠٠ متر.

٣- الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س (قوية شمالا).

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: عودة الاستقرار النسبي فيما الجو غائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال خفيف لبعض الرذاذ المحلي والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و١٨ بقاعاً وبين ١١ و١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.

الخميس: مستقر غائم جزئياً الحرارة تتراوح بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و١٨ بقاعاً وبين ١١ و١٧ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.