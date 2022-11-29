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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022

29
NOVEMBER
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال مصدر أممي إن توقعات حجم موجة النزوح الجديدة من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية تشير إلى ضعف العدد الذي تضمنته الموجة الأولى والرقم يزيد عن عشرة ملايين خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وإن كلفة هذا النزوح على أوروبا في ظل الأزمة يعني انفجار دول مثل بولندا.


خفايا

قال مصدر دبلوماسي خليجي إن المفاوضات الجارية حول اليمن لن تصل إلى نتيجة دون تفاوض مباشر بين السعودية وأنصار الله حول ملفات الحل السياسي بالإضافة الى الملفات الأمنية، لأنهما الطرفان الفعليان في الحرب والسلم وإن ما يجري قد يمهّد الطريق لهذا التفاوض.

 

 


اللواء: أسرار

همس
إكتفى وفد الكونغرس بالإصغاء الى ظروف عقد الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس، ونقل الرسالة ذات الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالرئاسة والحكومة والإصلاحات..


غمز
يلتزم حزب يميني الصمت إزاء ما يصفه استدراجاً له، لإبداء مواقف لم يحن وقتها، في ما خص تبدّل خياراته الرئاسية..


لغز
تساءل معنيون لماذا لا تتدخل القوى الأمنية في ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف في السوق السوداء، والارتفاع غير المبرر لسعر صرف الدولار؟!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا


تبيّن أنّ أحد الذين تُطرح أسماؤُهم للرئاسة ممن يقيمون في الخارج، كمرشح وسطيّ، اجتمع في بيروت ومطوّلاً بقياديين من «حزب الله»، وحين سئل عن موقفه من سلاح «الحزب» كان جوابه عاماً ولم يكن مقنعاً لهؤلاء.

 

قام مقرّب من أحد المرشحين الأساسيين للرئاسة بزيارة موسكو قبل أيام من أجل جسّ نبض المسؤولين فيها حيال هذا المرشح، وتردّد أنّ المسؤولين الروس أوحوا بأنهم يعتبرون سليمان فرنجية صديقاً قريباً لهم مقابل غيره ممن ينشدون رضى أميركا.

 

بلغ حجم التمويل المخصص لمؤسسات المياه الأربع من الجهات المانحة منذ العام 2019 أكثر من 650 مليون دولار خصّص معظمها للصيانة والمحروقات والخدمات الاستشارية.

اللواء
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