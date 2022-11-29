نداء الوطن: بري يسعى إلى استدراج "معراب" للخوض في اللعب على حبال الميثاقية المسيحية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

بدأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللعب على حبال "الميثاقية المسيحية"، في محاولة لتأمين التغطية المسيحية لانتخاب فرنجية "بلا جميلة" باسيل، وفق تعبير مصادر سياسية مواكبة لحراك بري في هذا الاتجاه، موضحةً أنّه يسعى جاهداً إلى استدراج "معراب" للخوض في هذه اللعبة.

وكشفت المصادر في هذا السياق، أنّ رئيس المجلس يعمل في الوقت الراهن على إيصال "رسائل مشفرّة" إلى معراب تحث على فتح "حوار رئاسي" بين رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "المردة" بغية إبرام "تسوية معيّنة" على شاكلة "اتفاق معراب" تتيح تأمين "القوات" الميثاقية المسيحية لإيصال فرنجية إلى سدة الرئاسة الأولى، مشيرةً إلى أنّ "بري يعمل على أكثر من خط لتحقيق مبتغاه هذا، ولا يتوانى عن استخدام أساليبه و"أرانبه" المعهودة في سبيل الضغط على جعجع للسير في هذه الخطة"