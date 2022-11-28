مصادر حزب الله للـtayyar.org: اللقاء مع سيرج داغر أتى بطلب منه وهذا ما دار حوله النقاش

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بعدما نفى الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر لأكثر من وسيلة اعلامية أنه لم يطلب اجتماعاً مع حزب الله وهو لم يلتقِ بنائب من الحزب كما ليس هناك حوار مع الحزب، أكدت مصادر حزب الله للـtayyar.org أن اللقاء بين داغر وحزب الله حصل وبالتحديد مع عضو المكتب السياسي في حزب الله الحاج محمد الخنسا وهذا الأمر حصل منذ حوالى عشرة أيام وبطلب من داغر نفسه.

ولفتت المصادر عبر موقعنا الى أن هذا اللقاء استمر لنحو ساعتين حيث أطلع داغر خنسا على وثيقة فيها سلسلة من النقاط حول حوار بين الجهتين، وكان تبادل للآراء في أكثر من ملف من بينها الملف الرئاسي من دون دخول في التفاصيل أو الأسماء.