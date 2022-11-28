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لجنة سكان مار مخايل- الجميزة: امتعاض شديد من هذه التجاوزات و... الvalet parking

28
NOVEMBER
2022
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عقدت لجنة سكان منطقة "مار مخايل - الجميزة" اجتماع موسع مع أهالي المنطقة، عُرض خلاله كل مراحل مراجعات المسؤولين حول الفوضى في المنطقة بسبب انتشار الحانات والملاهي بشكل عشوائي ومخالف للقانون... توقف السكان عند عدم التجاوب التام مع مطالبهم، فقرروا الانتقال من مرحلة الحوار الى مرحلة الاحتجاج...

واتفق المجتمعون على إقامة مسيرة سلمية تحت شعار "عيرونا راحتنا" مساء الجمعة ٢ كانون الأول، التجمع قرب "دار الجميزة" عند الساعة ٨:٢٠ مساء والانطلاق عند ال ٩ مساء وصولا إلى شارع مار مخايل درج الفوندوم/جعارة ...
وحدد المجتمعون مطالبهم على الشكل التالي :

_تحرير الارصفة من التراخيص ليتمكن كافة السكان من السير على هذه الأرصفة.

_تطبيق الملحق رقم 10 من قرار وزير البيئة رقم 52/1 تاريخ 29 تموز 1996 لجهة التلوث السمعي والبيئي.

_تطبيف قرار رقم 162 الصادر عن وزير الداخلية ووزير السياحة تاريخ 25 2009 لتحديد شروط عمل المطاعم والحانات والملاهي والمقاهي والاندية الليلية والمراقص ضمن المناطق السكنية.

_إقفال المؤسسات السياحية غير مرخصة والتي تخالف المادة الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 15598/2 تاريخ 21/10/1970 لجهة نوع التراخيص في المناطق السكنية والمسافة ما بين هذه المؤسسات.

_سحب جميع تراخيص Valet Parking من منطقة "مار مخايل – الجميزة" لتخفيف اعباء زحمة السير ومفاعيله على المنطقة، ولن نقبل بعد اليوم عمل فالي باركينغ المقنّع.

لذلك يدعو سكان منطقة مار مخايل _الجميزة مواكبة هذا التحرك إعلاميا وشعبيا، ويأمل الاهالي مشاركة جميع مرجعيات وفعاليات المنطقة الروحية والبلدية والمخاتير والنواب وكل معنىي بإحقاق الحق...

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