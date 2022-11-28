living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الدفاع استقبل وفداً من الكونغرس الأميركي

28
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة، وفدًا من الكونغرس الأميركي برئاسة النّائب مارك تاكانو Mark Takano وعضوية النّائبين كولن آلريدColin Allred وكاتي بورترKatie Porter والوفد المرافق، في حضور السّفيرة الأميركية دوروثي شيا.

وأكد الوفد في خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة الاميركية الدائم لمساعدة لبنان في المجالات كافة. منوهاً بقدرات وكفاءة الجيش اللبناني الذي يحظى بثقة الشعب اللبناني بشكل كبير.

وشدد الوفد على أهمية انتخاب رئيس للجمهوريّة وتأليف حكومة جديدة، وانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات اللازمة.
وزير الدفاع شكر للولايات المتحدة دعمها الدائم للجيش اللبناني، مبدياً اعتزازه بمناقبية واحترافية الجيش وتفانيه في تنفيذ المهام التي يقوم بها متخطياً التحديات الناتجة عن الازمة المالية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout