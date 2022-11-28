المرابطون تحذر من ظاهرة انتشار زعران الشوارع ومروجي المخدرات في شوارع بيروت

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حذّرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون من ظاهرة انتشار زعران الشوارع ومروجي المخدرات، في شوارع بيروت العاصمة، تحت شعارات حزبية مزورة.

يقوم هؤلاء المرتزقة بترويع المواطنين الآمنين في بيوتهم، ويفرضون الخوات على مصادر رزقهم التجارية، في هذه الأيام الاقتصادية الصعبة.

يطالب المرابطون من الأجهزة الأمنية عامة، وجيشنا اللبناني خاصة بمكافحة هذه الظاهرة، التي قد يتطور أمرها لتصبح بؤراً مسلحة، تهدد الوضع الأمني، وتفتح الاشتباكات التي تؤدي إلى وقوع الضحايا، من أبناء بيروت العاصمة.

يدعو المرابطون كل القوى السياسية الوطنية البيروتية، والشخصيات وأبناء العاصمة، إلى مكافحة هذه الظاهرة الغريبة والطارئة، في شوارع بيروت ومواجهتها كي لا يستفحل الأمر ونصل إلى ما لا تحمد عقباه.