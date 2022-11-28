شيخ العقل: للقيام بخطوات إنقاذية مسؤولة وتذليل العقبات الحائلة دون انتخاب رئيس

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أكّد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى خطورة استمرار المسار الحاصل في رئاسة الجمهورية حيال التحذيرات التي نسمعها في حالة إطالة أمد الفراغ، الأمر الذي يضاعف من قلق اللبنانيين في ظل الواقع المرير الذي يعيشونه على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية ويزيد من هواجسهم الحياتية ويهدد الاستقرار العام.



وإذ شدّد الشيخ ابي المنى على ضرورة انتخاب رئيس توافقي للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية، حث المسؤولين للقيام بخطوات إنقاذية مسؤولة تتلاءم مع دقة المرحلة وتتيح للوطن النهوض من كبوته، وتجاوز القضايا الأساسية التي يغرق بها.

وكان شيخ العقل قد زار أمس الأحد أمين سر اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن في منزله في فالوغا، تقديرا لدوره الاجتماعي والوطني، وكانت جولة أفق حول الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.

وتناول اللقاء الاستحقاقات الدستورية وضرورة احترامها والعقبات الحائلة دون انتخاب رئيس للجمهورية ووجوب تذليلها.