المحكمة العليا البريطانية تحكم بإعادة الأموال للمودع جورج بيطار بالدعوى من هذا المصرف!!

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اعلنت جمعية المودعين في بيان أن "المحكمة العليا البريطانية أصدرت صباح اليوم حكما جديدا قضى بإعادة الوديعة لصاحب الحق المودع جورج بيطار الذي يحمل الجنسية البريطانية في الدعوى التي اقامها ضد البنك اللبناني الفرنسي في لندن".

ولفتت الجمعية الى ان "بيطار ليس المودع الأول الذي يفوز على مصرف لبناني بعد أن سرقت المصارف جنى عمر المودعين، بل سبقه المودع فاتشيه مانوكيان (لبناني بريطاني) مقيم قي إنجلترا والذي تمكن من الفوز أيضا في الدعوى التي أقامها أمام محاكم لندن ضد كل من بنك عودة وبنك سوسيته جنرال".

واوضحت الجمعية ان "المحكمة حكمت بإعادة الوديعة من خلال تحويل الأموال من حساب المودع في البنك اللبناني الفرنسي إلى حسابه في لندن في خلال 5 أيام مع الفوائد في حال تاخر المصرف عن تنفيذ الحكم الصادر"، مشيرة الى ان "المحاكم في لبنان لا تزال ترفض البت في مئات القضايا المرفوعة على البنوك التي احتجزت وسرقت جنى عمر المودعين بسبب التدخلات السياسية ومصالج بعض القضاة المستفيدين من قروض ميسرة من المصارف".