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الأمطار تعود وتساقط للثلوج

28
NOVEMBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا يتحول اعتبارا من الظهر الى غائم مع انخفاض تدريجي وسريع في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة ، ما يؤدي الى تشكل الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا اعتبارا من المساء  مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1900 متر.
 
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة:  طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط  حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يتقلب تدريجيا، مع هطول أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة، من ثم يعود الى الاستقرار اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء.
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و 25 درجة.
 
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع  أمطار خفيفة متفرقة ليلا في المناطق الداخلية مع ضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.
الثلاثاء:  غائم جزئيا يتحول اعتبارا من الظهر الى غائم مع انخفاض تدريجي وسريع في درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، مما يؤدي الى تشكل الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، وتهطل امطار متفرقة تشتد احيانا اعتبارا من المساء مع احتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1900 متر وما فوق.
الأربعاء:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، ودون تعديل في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية. يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
الخميس:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
 
-الحرارة على الساحل من17 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الداخل من 10 الى 16 درجة.
 
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و30 كلم/س، تنشط أحيانا في المناطق الشمالية لتصل سرعتها الى 45 كلم/س.
-الانقشاع: متوسط اجمالا، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 45 و 65% .
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج شمالا، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
-الضغط الجوي: 759  ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,22
-ساعة غروب الشمس:16,30
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