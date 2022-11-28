"لحوالي الساعتين"...لقاء الكتائب والحزب حصل!

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غرّدت الاعلامية نانسي صعب عبر تويتر:

مصادر مقرّبة من حزب الله للـ OTV:

- اللقاء بين سيرج داغر عن الكتائب والحاج محمد الخنسا حصل قبل حوالي 10 أيام وبطلب من داغر

- لقاء داغر – الخنسا استمر ساعتين قدّم خلاله أمين عام الكتائب وثيقة حوار

- هذا اللقاء ليس الأول إذ ان لقاء جمع النائبين سامي الجميل وعلي فياض قبل سنتين تقريباً، كما ان لجنة بين الطرفين كانت تجتمع سابقاً قبل تصعيد الجميل

- لقاء داغر – الخنسا بحث في الحوار بين الطرفين وكان تبادل للآراء في أكثر من ملف من بينها الملف الرئاسي من دون التفاصيل