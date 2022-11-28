جهاز الاعلام في الكتائب: لم نطلب اي موعد من الضاحية وامين عام الحزب لم يلتق اي نائب من الحزب

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ورد في صحيفة الأخبار صباح اليوم مقال بعنوان :" لقاء بين الكتائب وحزب الله في الضاحية بطلب من الصيفي"

ان جهاز الاعلام في حزب الكتائب يؤكد ان الخبر عار من الصحة وينفي نفياً قاطعاً ما ورد فيه :

اولاً : ان حزب الكتائب لم يطلب اي موعد من الضاحية لعقد اي لقاء، وامين عام الحزب لم يلتق اي نائب من حزب الله بهدف اجراء حوارسياسي من اي نوع كان.

ثانياً : ان حزب الكتائب متى قرر التقاء اي طرف فهو يعلن عنه صراحة ودون اي مواربة ومن باب التمسك بثوابته ومبادئه.

ثالثاً : اتصلت صحيفة الأخبار بأمين عام الكتائب مستوضحة الأمر وأكد لها ان الخبر غير صحيح وعلى الرغم من ذلك اصرت هذه الصحيفة على النشر.

وعليه يطلب جهاز الاعلام نشر النفي الصادر عملاً بحق الرد.