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منفّذا عملية تقطيع الكابلات الكهربائية من المكتبة الوطنية... بقبضة شعبة المعلومات

28
NOVEMBER
2022
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حصلت مؤخراً عملية تقطيع وسرقة أسلاك كهربائية من المكتبة الوطنيّة في محلّة الصنائع. وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلامية والتقنية لكشف الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد المتورطَين في عملية السّرقة، وهما كلٌّ من:

- أ. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۸، سوري)
- خ. أ. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)

وبتاريخي 14 و19-11-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل في محلّة الحمرا، قرب حديقة الصنائع، على متن دراجة آلية، تمّ ضبطها، في حين أوقف الثاني في محلّة رأس النّبع، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.

 وبالتحقيق معهما، وبعد مواجهتهما بالأدلّة التي تُثبت تورطهما، اعترف الأوّل أنّه نفّذ عملية سرقة الكابلات الكهربائية من داخل المكتبة المذكورة، بعد أن طلب من الثاني نقله على متن الدراجة إلى المحلّة، وقد قام الأخير بمراقبة الطريق إلى حين انتهاء عملية السّرقة ونقل المسروقات، إلّا أنّهما لم يتمكنا من نقلها بسبب تعطّل الدراجة، فبقيت المسروقات في ثلاثة أكياس سوداء خلف سور المكتبة. واعترف الثّاني بما نُسب إليه.


وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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