living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جمعيّة عدل ورحمة : مشروع " الحقوق" قفزة نوعية في تأهيل نزلاء السجون ( ٢٠١٩ -٢٠٢٢)

28
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن جمعيّة عدل ورحمة البيان التالي: اختتمت "جمعيّة عدل ورحمة" وجمعيّة Arcs Culture Solidali الإيطاليّة، مشروع DROIT لتحسين حقوق الشباب والنساء، والتأهيل وتأمين الدمج الاجتماعي والتعليم المهني، بالتعاون مع جمعيّة الحركة الاجتماعيّة، وبدعم من Italian Agency For Development Cooperation ( الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون).
عمل المشروع على تأمين الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للشباب والنساء في سجن رومية وسجن بربر خازن. كذلك وفّر المشروع تدريبات مهنيّة وأخرى هدفت إلى اكتساب "مهارات الحياة"، استفاد منها النزلاء داخل السجون وعند انتهاء محكوميتهم، بالإضافة إلى تحسين بعض الخدمات والمساعدات لنزلاء سجن رومية وبربر خازن.
ساهم المشروع في تأمين الدعم النفسي والاجتماعي للسجناء (النزلاء) الذين استعادوا حريتهم، والعمل على مصالحتهم مع عائلاتهم، بالإضافة إلى استضافة بعضهم في بيت الإيواء في الرابية، التابع لـ "جمعيّة عدل ورحمة"، ريثما يجدون فرص عمل وينتقلون إلى "حياةٍ مستقلّة".
على صعيد آخر، ركّز المشروع على:
- تمكين المُناصرة للإصلاحات في النظام العقابي، ورصد أوضاع السجون وظروف احتجاز السجناء، مدعمًا بحملات التوعية.
-تنظيم دورة تدريبية للعاملين ساعدت على تحسين الأداء وعززت التواصل وتبادل "الممارسات" بشأن قضايا السجون، بفضل التعاون مع الجمعيّات الشركاء الإيطاليين : ARCI Toscana، و"الضامن لحقوق السجناء" في منطقة"توسكانا" و"أنتيغون"، و"لا سلام بدون عدالة".
-عقد طاولات مستديرة حضوريًا وعبر الإنترنت بين عامي 2019 وحزيران 2022.
- زيارة وفد لبناني، مكوّن من " جمعية عدل ورحمة" والحركة الاجتماعية ووزارة العدل اللبنانية ووزارة الداخلية اللبنانية، السجون الإيطالية في توسكانا وروما، أُجريت خلالها مقارنة بين النظامين والقوانين التشريعية على أساس إدارة السجون، وطرح الصعوبات والتحديات المشتركة، بدءًا من قضية الاكتظاظ.
-بفضل المشروع ، نُظمت حلقات نقاش ولقاءات دورية للجمعيات والمسؤولين العاملين في السجون اللبنانية.
لاحقًا، سيصدر عن الجمعيّة تقرير مفصل حول المشروع ونتائجه. وقد تم التباحث بتجديد المشروع مستقبلًا. يذكر أن مشروعًا جديدًا( قانونيًا ) سينطلق في العام الجديد بالتعاون مع جمعيّة ARCS الايطالية وبتمويل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون .
بعقليني
بالمناسبة اعتبر الأب نجيب بعقليني رئيس "جمعيّة عدل ورحمة" أن المشروع حقق الأهداف المرجوة، بالرغم من العراقيل التي سببها تفشي جائحة كورونا كوفيد-١٩ وانفجار أزمات لبنان على الصعد كافة.
كذلك أثنى على كفاءة العاملين في المشروع وجهودهم وحسن التنسيق والتعاون بين أفراد الجمعية وقوى الأمن المولجة بإدارة السجون.
وشكر الأب بعقليني الجمعيّات الايطالية والوطنية التي نفذت المشروع بحرفية عالية وإنسانية وحافظت على حقوق الإنسان وكرامته.
أخيرًا شكر الجهة المانحة على تقديم المساعدات والدعم المادي والمعنوي، متمنيًا التوفيق والنجاح في تأمين الحقوق المدنية والعدالة والرحمة لأبناء الوطن الواحد، على أمل متابعة مسيرة التأهيل من خلال برامج ومشاريع مستقبلية تخدم الوطن.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout