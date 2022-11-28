كرامي يباشر اليوم بجولة نيابية

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في الوقت الذي استوعبت فيه القيادات الطرابلسية قرار المجلس الدستوري الذي أبطل نيابة رامي فنج لصالح النائب فيصل كرامي ونيابة فراس السلوم لصالح النائب حيدر آصف ناصر، قالت مصادر كتلة "النواب التغييريين" لـ "الجمهورية"، انّ الكتلة شكّلت لجنة خاصة للإطلاع على تفاصيل الحكم الصادر عن المجلس الدستوري لدرسه والتدقيق في مضمونه، على الرغم من قناعتها الثابتة، ولا عودة عنها بأنّه قرار لا يمكن إعادة النظر فيه ولا يخضع لأي شكل من أشكال المراجعة.

وفي اول تحرّك له غداة استعادة مقعده النيابي، قالت مصادره لـ"الجمهورية"، انّ النائب كرامي يبدأ اليوم جولة نيابية تبدأ بزيارة رئيس المجلس نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة قبل ان يباشر مهامه في ساحة النجمة.