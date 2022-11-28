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كرامي يباشر اليوم بجولة نيابية

28
NOVEMBER
2022
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في الوقت الذي استوعبت فيه القيادات الطرابلسية قرار المجلس الدستوري الذي أبطل نيابة رامي فنج لصالح النائب فيصل كرامي ونيابة فراس السلوم لصالح النائب حيدر آصف ناصر، قالت مصادر كتلة "النواب التغييريين" لـ "الجمهورية"، انّ الكتلة شكّلت لجنة خاصة للإطلاع على تفاصيل الحكم الصادر عن المجلس الدستوري لدرسه والتدقيق في مضمونه، على الرغم من قناعتها الثابتة، ولا عودة عنها بأنّه قرار لا يمكن إعادة النظر فيه ولا يخضع لأي شكل من أشكال المراجعة.

 وفي اول تحرّك له غداة استعادة مقعده النيابي، قالت مصادره لـ"الجمهورية"، انّ النائب كرامي يبدأ اليوم جولة نيابية تبدأ بزيارة رئيس المجلس نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة قبل ان يباشر مهامه في ساحة النجمة.
ونفت هذه المصادر الحديث الذي تردّد عن نية كرامي بتأسيس كتلة نيابية، وإن ناصر النائب الجديد عن المقعد العلوي في المدينة سيكون من اعضائها. ولفتت الى أنّه لم يكن يوماً هناك اي تفاهم مع النائب الجديد، وهو سبق له ان ترشح على لائحة التغييريين في المدينة، ولربما، وإن لم يكن على توافق معهم بعد الانتخابات فانّه يقرّر مصيره بنفسه.
الجمهورية
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