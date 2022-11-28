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لقاء حواري في اليوم العالمي "لمناهضة العنف" من تنظيم لجنة شؤون المرأة في كولكو موريال

28
NOVEMBER
2022
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« في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة»
اقامت لجنة شؤون المرأة في كولكو مونتريال التيار الوطني الحر  لقاءً حوارياً مع المعالج النفسي الاستاذ شربل ابراهيم مواكبة حملة #ضد_العنف_مكملين الذي يقوم بها التيار الوطني الحر من اجل التضامن مع العنف ضد المراة . 
حضر اللقاء في مكتب الهيئة بمونتريال عدد من الرفيقات والرفاق يتقدمهم منسق مونتريال انطوان مناسا، امينة سر كولكو كندا عبير شمعون، مسؤول لجنة التعبئة والشباب في كولكو كندا فادي القسيس كما شاركت عبر تطبيق زوم مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كولكو كندا نينا عنيد  عارج وعدد من أعضاء لجنة شؤون المرأة من مختلف هيئات كولكو كندا .
استهلت مسؤولة لجنة شؤون المرأة رولا زايد الحوار بالتعريف عن الضيف و الترحيب بالحضور كما عرضت فيديوهات قصيرة عن العنف و تناقش الحضور حول الموضوع بكل شفافية كما تحدث ابراهيم عن الاسباب و أوضاع المُعنِف  و المُعنَف  على حد سواء و اجاب على كل الاسئلة و شرح عن طرق العلاج المختلفة ….. 
وختم المنسق مناسا اللقاء بكلمة شكر للضيف و السيدة زايد و الحضور
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