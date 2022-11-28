عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 تشرين الثاني 2022

A + A -

الأخبار: شمال سوريا: مفاوضات ما قبل الحرب

الاعتكاف القضائي يفتح باب التفلت أمام الأجهزة الأمنية | القضاة vs عثمان: الأحكام العرفية لن تمرّ

لقاء بين الكتائب وحزب الله في الضاحية بطلب من الصيفي



الديار: الإنتخابات الرئاسيّة في «كوما المونديال»... جمود يستمرّ الى ما بعد رأس السنة

مفاعيل الدولار الجمركي: الأسعار ترتفع بين ٢٠ و٥٠٪ بعد أيام

مخاوف من تفلّت أمني... وإجراءات مُشدّدة قبل الأعياد



نداء الوطن: عظة "مار مارون" عن "نوايا المعطّلين": محو الدور المسيحي والماروني؟

العرقلة الرئاسية... إبحثوا في "العمق الاستراتيجي لإيران"!





اللواء: ميقاتي يكشف فضيحة مرسوم التجنيس: رفضتُ طلب عون منح الجنسية لـ4 آلاف شخص

الراعي يقصف من الفاتيكان على المجلس ورئيسه.. وإجراءات لمواكبة الدولار الجمركي والدولار يبدأ رحلة الخمسين!

البناء: فلسطين تتأهل للدور النهائي بوجه التطبيع… و«إسرائيل» تخرج بضربة جزاء من الدور الأول/ أردوغان: تطبيع العلاقات مع سورية في المستقبل القريب… ولا خصومة دائمة في السياسة / ميقاتي: فرنجية يشكل مع برّي ثنائياً ناجحاً… وقادر على إصلاح علاقات لبنان العربية/

النهار: لبنان بين"الاقتحام" الإيراني وقمة بايدن - ماكرون



الجمهورية: لف ودوران على حافة الهاوية



l'orient le jour: Khamenei remet le Liban au cœur du bras de fer régional