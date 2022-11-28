عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 تشرين الثاني 2022

الأخبار: شمال سوريا: مفاوضات ما قبل الحرب
الاعتكاف القضائي يفتح باب التفلت أمام الأجهزة الأمنية | القضاة vs عثمان: الأحكام العرفية لن تمرّ
لقاء بين الكتائب وحزب الله في الضاحية بطلب من الصيفي
الديار: الإنتخابات الرئاسيّة في «كوما المونديال»... جمود يستمرّ الى ما بعد رأس السنة
مفاعيل الدولار الجمركي: الأسعار ترتفع بين ٢٠ و٥٠٪ بعد أيام
مخاوف من تفلّت أمني... وإجراءات مُشدّدة قبل الأعياد
نداء الوطن: عظة "مار مارون" عن "نوايا المعطّلين": محو الدور المسيحي والماروني؟
العرقلة الرئاسية... إبحثوا في "العمق الاستراتيجي لإيران"!
اللواء: ميقاتي يكشف فضيحة مرسوم التجنيس: رفضتُ طلب عون منح الجنسية لـ4 آلاف شخص
الراعي يقصف من الفاتيكان على المجلس ورئيسه.. وإجراءات لمواكبة الدولار الجمركي والدولار يبدأ رحلة الخمسين!
البناء: فلسطين تتأهل للدور النهائي بوجه التطبيع… و«إسرائيل» تخرج بضربة جزاء من الدور الأول/ أردوغان: تطبيع العلاقات مع سورية في المستقبل القريب… ولا خصومة دائمة في السياسة / ميقاتي: فرنجية يشكل مع برّي ثنائياً ناجحاً… وقادر على إصلاح علاقات لبنان العربية/
النهار: لبنان بين"الاقتحام" الإيراني وقمة بايدن - ماكرون
الجمهورية: لف ودوران على حافة الهاوية
l'orient le jour: Khamenei remet le Liban au cœur du bras de fer régional