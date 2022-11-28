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الديار: حراك طرابلسي لكرامي قد يُثمر "جبهة وطنيّة" في وجه "القوات"... 7 آلاف صوت صوتوا للزعامة الوطنية والتاريخية والكف النظيف لآل كرامي

28
NOVEMBER
2022
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بعض ما جاء في مقال علي ضاحي في الديار:

تشير اوساط طرابلسية الى ان الطرابلسيين عندما اقترعوا لكرامي بـ7 آلاف صوت، صوتوا لـ "الزعامة الوطنية والتاريخية والكف النظيف لآل كرامي"، واعاد قبول المجلس الدستوري لطعن كرامي الاعتبار لهذا البيت ، الذي لا خلاف طرابلسياً عليه انه يشكل نقطة وصل بين اهالي الفيحاء.


وتلفت الاوساط الى ان كرامي سينطلق اليوم في مشاورات لتأسيس جبهة وطنية ونيابية، قد ينضم اليها بالاضافة الى كرامي وطه ناجي وجهاد الصمد النائب العلوي حيدر ناصر وايضاً طوني فرنجية ، وربما تتسع الاتصالات لتشمل عدد اكبر من النواب من خارج طرابلس والشمال.

 

في المقابل، لم يُقابل "التغييريون" إبطال نيابة فنج بـ"إرتياح"، رغم عدم صدور موقف واضح وسلبي منهم. علماً ان التكتل المذكور خسر حتى الساعة 3 نواب من اعضائه مع خروج كل من النائبين ميشال الدويهي ووضاح الصادق منه في مرحلة سابقة، والآن يخسر فنج بإبطال نيابته.

 

ومع استفحال احداث "الثورة" في طرابلس بين 2019 و2020 ، ومهاجمة بيوت السياسيين ومنهم دارة عمر كرامي وفيصل كرامي، خلصت الأوساط الى "تحييد" فيصل وعائلته عما يجري من اتهامات بالفساد، لكون آل كرامي ومنهم فيصل لم يتورطوا في اي ملف فساد ولا وجود لأي شبهة لا سياسية ولا قانونية.

الديار
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