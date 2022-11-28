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الديار: "التغييريّون" تراجع وانقسامات... وهذا ما يحصل

28
NOVEMBER
2022
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بعض ما جاء في مقال فادي عيد في الديار:

مع صدور النتائج الأخيرة للطعون المقدّمة بنتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، بدأت ترتسم سريعاً معادلات نيابية جديدة، ولو بشكلٍ محدود تحت قبّة البرلمان، وخصوصاً أن هذه النتائج سوف تُستتبع بقرارات قد تصبّ في السياق نفسه في الأسابيع المقبلة،

 

ومن شأنها أن تقود إلى تبدّل في الإصطفافات والانقسامات التي كان فريق نواب "التغييريين" قد بدأ يتعرّض لها منذ بدء جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في المجلس النيابي، حيث انقسم نواب تكتل "التغيير" إلى ثلاثة أقسام، وبات كل قسم منهم ينتخب مرشّحه الخاص، بعيداً عن أي اتجاهات سبق وأن عبّروا عنها منذ لحظة فوزهم في الإنتخابات النيابية الأخيرة.


وبالتالي، تتوقع مصادر نيابية في التكتل، أن تتغيّر الصورة بين صفوفه مع إبطال نيابة الدكتور رامي فنج، الذي كان فاز في الإنتخابات نائباً عن طرابلس، وأن يكون لقرار المجلس الدستوري انعكاس مباشر في المرحلة المقبلة، على مستوى العمل داخل المجلس النيابي، من خلال الأداء المرتقب تجاه الإستحقاق الرئاسي، في ضوء التباينات الحاصلة بين النواب،

 

ووفق هذه المصادر النيابية، من الصعب إغفال التأثير الكبير الذي سيتركه غياب الدكتور فنج على صعيد تكتل "التغيير"...

 

ومن المتوقع، أن ترتسم ملامح جديدة للتكتل مع اقتراب موعد الجلسة النيابية المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد غداة غياب فنج، إذ أن المصادر النيابية نفسها، تكشف أنه كان، ومع النائبين نجاة صليبا ومارك ضو، يستعدان في جلسة الخميس المقبل للتصويت لمصلحة النائب ميشال معوض، على أثر تفاهم سياسي قد تمّ بينهم خلال الأسبوع الماضي.

 

وأمام هذه التحوّلات، تتوقع المصادر النيابية "التغييرية"، أن تتكوّن الصورة الفعلية لاتجاهات التكتل، ولطبيعة التعاطي مع انخفاض عددهم من 13 إلى 12 نائباً إعتباراً من الأسبوع المقبل،

الديار
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