توقيف شخصين قاما مع آخرين بعمليات سرقة في الهرمل

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية لإعلام" أنه بعد ان كثرت عمليات السرقة في مدينة الهرمل، توفرت معلومات لامر فصيلة الهرمل عن الاشخاص الذين يقومون بهذه السرقات. وبمشاركة المعلومات المتوفرة مع دورية شعبة المعلومات في الهرمل، تمكنت الدورية المذكورة من توقيف المدعو (م. ط..) لبناني، وسلمته الى مخفر الهرمل. وبالتحقيق الاولي معه اعترف بمشاركة آخرين بالقيام بعدة سرقات، حيث تم رصد ومتابعة احدهم ومداهمته من قبل عناصر فصيلة درك الهرمل وتوقيف المدعو (ع. م.) سوري واقتياده الى المخفر .

جاري التحقيق مع الموقوفين للعمل على توقيف اي شخص مشارك بهذه الاعمال.