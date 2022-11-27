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المستشفى الحكومي في طرابلس يستقبل 11 شخصاً من أحد مراكز المسنين لهذا السبب!

27
NOVEMBER
2022
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أعلنت إدارة المستشفى الحكومي في طرابلس انها استقبلت عددا من المصابين بإسهال وتقيؤ من أحد مراكز المسنين في ابي سمراء، وانها عمدت فورا الى  التعاطي معهم على انهم مصابون بالكوليرا فعملت على عزلهم.

من جهتها، أعلنت دار العجزة- مركز الخدمات الاجتماعية في ابي سمراء ان 11 مسنا اصيبوا بالاسهال والتقيؤ ونقلوا بالفعل الى المستشفى الحكومي.

واشارت إدارة المستشفى الى ان المركز اتصل فورا بمصلحة الصحة في طرابلس وبوزارة الصحة، بغية التنسيق والمتابعة والوقوف على سبب الاصابات، وانه جرى فورا بالتنسيق مع المصلحة اجراء كشف عام بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية. كما جرى اخضاع باقي النزلاء الى تطعيم مضاد للكوليرا بمشاركة الصليب الأحمر.

كما أكدت ان “ادارة المركز ستصدر بيانا توضيحيا فور توافر المعطيات وستعمد الى ملاحقة اسباب الاصابات، منعا لانتشار العدوى او تجدد اي مظاهر مرضية مشابهة في صفوف المسنين الذين يتجاوز عددهم الثلاثمئة”.

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