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بالجرم المشهود... ترويج وتوزيع مخدرات في الدكوانة!

27
NOVEMBER
2022
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صدر عن المديريّة العامّة لقــوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بيان جاء فيه: "في إطار مكافحة شبكات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام أفراد إحدى الشّبكات بنقل كميّات من المواد المخدّرة من البقاع وتوزيعها على المروّجين في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان".

وتابع البيان، "على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّات أفراد الشّبكة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات الحثيثة، تمكّنت من كشفهم، ومن بينهم: -أ. ع. (من مواليد عام 1999، سوري) (موزّع)، ج. م. (من مواليد عام 1984، لبناني) (مروّج)".

واستكمل، "بتاريخ 17-11-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل في محلّة غاليري سمعان، وبالتزامن تمّ توقيف الثاني، بالجرم المشهود، في محلّة الدكوانة، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارته نوع "مرسيدس" لون أسود، تمّ ضبطها".

وأضاف، "بتفتيشهما والسّيّارة، ضُبِط بحوزة الأوّل كميّة من مادّة الكوكايين زِنتها /20/ غ. وكمية من مادّة حشيشة الكيف زنتها /650/ غ. ومبلغ مالي وهاتف خلوي، وضبط بحوزة الثاني /8/ علب تحتوي على مادّة الكوكايين زِنتها /45/ غ. ومبلغ مالي".

وذكر أنه "بتفتيش منزل الثاني ومستودعه الكائن في محلّة نيو روضة، تمّ ضبط: /9/ علب من مادّة الكوكايين زنتها /50/ غ. و /3/ أكياس ماريجوانا زِنة /40/ غ. وكيس من حشيشة الكيف زنتها /70/ غ ومظاريف نايلون وأوراق وعلب بلاستيكية فارغة تُستخدم في توضيب المخدّرات، وآلتين كهربائيتين لختم أكياس النايلون، مطحنتان تستخدمان في تعاطي المخدرات، ميزان حسّاس، جهاز محمول، خمسة أجهزة خلوية ومبالغ مالية. كذلك تمّ ضبط سيارة نوع مرسيدس رباعية الدّفع تُستخدم في عمليات التّرويج".

بالتحقيق معهما، "اعترف الأوّل بقيامه بنقل كميّات المخدرات من البقاع وتوزيعها على المروجين في مناطق جبل لبنان، واعترف الثّاني بقيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن في مختلف مناطق ساحل المتن، على متن السيارتين المضبوطتين، وأنّه يستحصل على المخدّرات من الموزّع (أ، ع) المذكور".

وختم البيان بالقول، "أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف متورطين آخرين".

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