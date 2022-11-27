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بوشكيان: لا ضريبة على المواد الأساسية... ولكن!

27
NOVEMBER
2022
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أكد وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان, أن "التاريخ يعيد نفسه في ملف رئاسة الجمهورية"، مشيرًا إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى الحوار ولكن الكتل رفض".

وفي حديث لـ "صوت كل لبنان", أضاف: "يجب ان نقوم بحوار مع كل الافرقاء ووضع اولوياتنا وكيف يجب حماية أنفسنا للخروج من هذه الازمات التي نعيش بها والحد الادنى هو ان ننظر اين هي مصلحة لبنان".

وتابع, "انا لا ارى رئيسا للجمهورية في هذه السنة".

وعن تعديل الدستور، شدّد بوشكيان "على التمسك باتفاق الطائف لأنه الأساس، معتبرًا أن أي تعديلات أخرى بالدستور تصب بمصلحة البلد لا مشكلة فيها".

وقال: "أنا مع الحوار بين الأفرقاء السياسيين، وطرح الرئيس بري أساسي".

وأشار بوشكيان إلى أنّ" حكومة تصريف الأعمال بظل غياب رئيس الجمهورية تقوم بكل ما هو من صلاحياتها، واعدًا أنها ستقوم بكل ما بوسعها لتحضير الأرض لخطط إصلاحية ومستقبلية، لافتًا إلى أن كل وزير يعمل على تطوير وزارته".

ولفت إلى أنّ "الصناعة اليوم محمية في لبنان ومنتشرة في أكثر من 100 دولة بالعالم"، متابعًا: "الصناعي هو المستقبل".

وأردف, "كل ما هو مصنع في لبنان ستزداد الرسوم عليه ولا ضريبة على المواد الاساسية ولكن هناك العديد من المواد ستزداد عليها الرسوم".

وفي ملفّ الكهرباء، قال بوشكيان: "وصلنا الى صفر تغذية وهذا ما يشل قطاعات البلد بكامله", قائلاً: "نحن اليوم نجتمع دوريًّا كلجنة نيابية لتأمين الكهرباء من 8 إلى 10 ساعات يومياً".

وشدد على أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل بجهد لتامين الكهرباء لللبنانيين واليوم اناشد الجميع رؤية الامور بإيجابية دوما لان هذا البلد عزيز ويجب ان ننظر إلى المستقبل".

وفي ملف المونديال، رأى بوشكيان أن "الأولوية اليوم هي الوضع المعيشي وليس التّرف"، قائلًا: "جرت اتصالات لتأمين هبة ولم تحصل".

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