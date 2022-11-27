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عملية رصد ومراقبة دقيقة لـ "الأمن"... إليكم ما أسفر عنها!

27
NOVEMBER
2022
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صـدر عـــن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة, بيان جاء فيه: "بتاريخ 13/11/2022، ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولًا أقدم على سرقة خزنة حديدية من داخل منزله في بلدة الصرفند، وبداخلها مبلغ /90،000،000/ ل.ل.، و/8،000/ دولار أميركيّ، ومصاغ ذهبيّ بقيمة حوالي /20،000/ دولار أميركي".

وأضاف, "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الاستعلامية في موقع حصول السرقة. وبنتيجة الكشف على المكان واستماع افادات الشهود، توصّلت بأقل من /24/ ساعة الى تحديد هوية المشتبه بهم وهم اللبنانيّون: ا. ي (مواليد عام 1979), ح. خ. (مواليد عام 1980), ح. ش. (مواليد عام 1988), وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم".

وتابع, "بتواريخ 13، 14، و15/11/2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم في بلدة الصرفند. وبتفتيشهم ومنازلهم، تم ضبط مبلغ /189،000،000/ ل.ل.، و/3650/ دولار أميركي، و/160/ يورو، و/50/ ريال قطريّ، ومصاغ ذهبية عبارة عن /20/ خاتمًا، و/8/ "سلاسل" ذهبّية، وسوار، وحلق، و/6/ قلادات من الذهب، جميعها من المسروقات، كما تم ضبط مسدس حربي مع ذخيرته".

وبالتحقيق معهم، "اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عملية السرقة من داخل منزل المدعي، وأضافوا أن ما عُثِرَ عليه معهم وفي منازلهم هو من المسروقات".

ووفق البيان, "تم تسليم المضبوطات إلى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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