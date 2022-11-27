استمتعوا بالطقس المستقر حتى هذا التاريخ

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أفادت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان بأن “طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الثلثاء حيث يتحوّل الى خريفي متقلّب”.

وقالت إن “معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين ١٦ و ٢٥ درجة”.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح في الفترة المسائية

الإثنين:

غائم جزئياً ال غائم أحيانًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الثلثاء:

غائم جزئياً يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات، كما تتساقط امطار متفرقة تكون مترافقة أحيانا ببرق ورعد.