عناوين الصحف ليوم الأحد 27 تشرين الثاني 2022

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النهار: خامنئي والأسد يتسابقان على أبوّة "حزب الله"!

الديار: مبادرة فرنسا الرئاسية تنتظر تعاونا اميركيا مباشرا ومشاركة سعودية ايجابية

ميقاتي مستنفر لتأمين «عيدية كهربائية» عشية الميلاد ورأس السنة... والالية جاهزة

حزب الله: لا رئيس الاّ من بوابة التوافق... وجعجع: لا مشكلة مع القادر على الانقاذ





الأنباء الكويتية: مصادر ترى أن الإحجام عن دعوة الحكومة لاجتماعات «ضرورة» تعميم للشغور للتخلص من «الطائف» أو إذعاناً لمرسوم عون

الشغور مرشح للامتداد حتى فبراير ريثما يقتنع فرنجية ومعوض بالتنحي لصالح مرشح توافقي



الشرق الأوسط: بري يسعى لتوافق على اسمين أو ثلاثة ليختار البرلمان أحدهم رئيساً للبنان

الوطن السورية: تعزيزات ضخمة للجيش تنتشر غرب عين العرب … الاحتلال التركي يواصل عدوانه على الشمال ويهدد بعملية برية قريبة