الديار: اتصالات ومداولات تجري بعيدا عن الاضواء للبحث في مقاربة الاستحقاق الرئاسي

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

علمت الديار من مصادر مطلعة ان اتصالات ومداولات تجري بعيدا عن الاضواء للبحث في مقاربة الاستحقاق الرئاسي.لكن هذه الاتصالات تندرج في اطار المحاولات التمهيدية لخلق اجواء مؤاتية التواصل والحوار وتعزيز مناخات التوافق.

ومن المتوقع الا تحمل الجلسة الثامنة الخميس المقبل اي جديد، مع العلم ان هناك اجواء تؤشر الى امكانية عدم توافر النصاب لانعقادها.

ووفقا لمصدر نيابي مطلع فانه ربما تعقد جلسة تاسعة قبل ان تتوقف الجلسات بسبب الاعياد. مع العلم ان مصادر في كتلة التنمية والتحرير قالت ان الرئيس بري لم يتخذ اي موقف عكس ما اعتمده من خلال عقد جلسات اسبوعية متتالية.

وعلم ايضا ان الرئيس بري اجرى ويجري اتصالات ومداولات بشان الاستحقاق الرئاسي، وانه ربما يقوم في وقت لاحق بمشاورات حوارية سعيا لاخراج هذا الاستحقاق من دائرة المراوحة.