تنفيذ تمارين تدريبية قرب مبنى الإدارة العامة لشركة طيران الشرق الأوسط

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اختُتم اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي التمرين التدريبي حول الإخلاء الصحي لحالات الطوارئ أثناء العمليات التكتية، بإشراف لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، وبالتعاون مع فريق تدريب من الوكالة الدولية الأوروبية .Frontex

حضر قائد جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب ممثلا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، مدير مكتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه الدكتور مؤنس فضل الله، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط السيد محمد الحوت، إضافة إلى ممثلين عن جميع الأجهزة العاملة في المطار.

نُفذ التمرين قرب مبنى الإدارة العامة لشركة طيران الشرق الأوسط MEA من قبل كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي، ومدرسة الصحة في الطبابة العسكرية، وجهاز أمن المطار، والمديرية العامة للطيران المدني، بمشاركة عناصر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني، والصليب الأحمر اللبناني والعاملين في شركة طيران الشرق الأوسط.

يأتي هذا التمرين استكمالا لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود، ويهدف إلى رفع مستوى جهوزية العناصر والوحدات في المطار، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية العاملة فيه وبين السلطات المدنية أثناء التعامل مع أحداث أمنية طارئة.