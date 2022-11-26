living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تنفيذ تمارين تدريبية قرب مبنى الإدارة العامة لشركة طيران الشرق الأوسط

26
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اختُتم اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي التمرين التدريبي حول الإخلاء الصحي لحالات الطوارئ أثناء العمليات التكتية، بإشراف لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، وبالتعاون مع فريق تدريب من الوكالة الدولية الأوروبية .Frontex
حضر قائد جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب ممثلا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، مدير مكتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه الدكتور مؤنس فضل الله، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط السيد محمد الحوت، إضافة إلى ممثلين عن جميع الأجهزة العاملة في المطار.

نُفذ التمرين قرب مبنى الإدارة العامة لشركة طيران الشرق الأوسط MEA من قبل كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي، ومدرسة الصحة في الطبابة العسكرية، وجهاز أمن المطار، والمديرية العامة للطيران المدني، بمشاركة عناصر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني، والصليب الأحمر اللبناني والعاملين في شركة طيران الشرق الأوسط.

يأتي هذا التمرين استكمالا لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود، ويهدف إلى رفع مستوى جهوزية العناصر والوحدات في المطار، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية العاملة فيه وبين السلطات المدنية أثناء التعامل مع أحداث أمنية طارئة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout