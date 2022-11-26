عثمان يرد: اطمئنوا فأنا لست ممن يخضع للابتزاز ولستم أنتم من يصلح للكلام عن القانون

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"رد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على ما ورد في جريدة الأخبار بتاريخ اليوم ٢٦-١١-٢٠٢٢ بالقول: التزام القانون بكل المعايير لم يكن يوما بالنسبة لي خيارا، بل هو واجب نهائي. وأن يأتي من يحاول تشويه سمعتي في هذا المجال تحديدا، فهو إما جاهل، وإما كاذب، وإما مستكتب في مطبوعة صفراء، لوثت وجه الصحافة أولا، إذ استبدلت الساطور بالقلم، واستهانت بكل المعايير الأخلاقية. اطمئنوا، فأنا لست ممن يخضع للابتزاز، ولستم أنتم من يصلح للكلام عن القانون".