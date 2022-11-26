شعبة المعلومات توقف قاتل معاون أول في قوى الأمن الداخلي

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عُثِر بتاريخ 23-11-2022، على المعاون أول في قوى الأمن الدّاخلي (ع. ي.) من مواليد عام ۱۹۷۹، وهو أحد رتباء معهد قوى الأمن الداخلي جثّة هامدة على سطح البناء حيث يقيم في محلّة السّعديات مصاباً بطلقات عدّة في صدره وظهره.

وعلى إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية في موقع جريمة القتل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات الفوريّة، توصّلت الى كشف هويّة القاتل، وهو جار الضّحية في السّكن، ويدعى: ر. ق. (من مواليد عام ١٩٦٩، لبناني). وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه، وتوقيفه بما أمكن من السّرعة، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



وبالتاريخ ذاته، وفي خلال فترة قياسية، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد المشتبه فيه في محلّة السّعديات، وتوقيفه، وضبطت بحوزته مسدسا حربيا، المستخدم في الجريمة، نوع "غلوك" وممشطين وتسع عشرة طلقة نارية من عيار 9 ملم صالحة للاستعمال.

وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على قتل المعاون أول بسبب خلاف فوري نشب بينهما على سطح البناء حيث يقيمان، وذلك على خلفية تقطيع أسلاك.

وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.