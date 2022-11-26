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حداد يطالب بحماية مغارة جعيتا بعد تعرضها لاضرار بسبب السيول والامطار

26
NOVEMBER
2022
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ناشد المدير العام لمرفق جعيتا السياحي الدكتور نبيل حداد في بيان، الجهات المختصة من وزارات وبلدية جعيتا، “حماية المرفق السياحي الوطني بعد تعرضه لأضرار مادية جسيمة نتيجة السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة التي تساقطت في اليومين الأخيرين، والتي جرفت الأوساخ من المكبات العشوائية في بلدة جعيتا ومن ورش البناء فوق المغارة، إضافة الى الصخور والأتربة ودواليب السيارات وخليط عجيب غريب من النفايات مما سبب بانسداد قنوات تصريف المياه الى نهر الكلب، وبالتالي فيضان المياه ونشر النفايات والصخور والاتربة في محيط المغارة ومحطة مياه بيروت وجبل لبنان، ما ألحق أضرارا مادية وتقنية جسيمة في المرفق السياحي، وإصابة سيارة أحد موظفي مصلحة المياه”.

هذا، وقامت شركة “ماباس” المستثمرة للمغارة وخلال اليومين المتتاليين بإزالة الأضرار وفتح الطريق وتنظيفه مستعينة بالجرافات والمعدات اللازمة لإعادة فتح القنوات لتصريف المياه بالطريقة السليمة.

وطالبت إدارتها كل الجهات المختصة بمنع المكبات العشوائية فوق المغارة، حفاظا على السلامة العامة وحماية لبيئة لبنان ومغارة جعيتا “التي تعد لؤلؤة السياحة اللبنانية”.

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