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فوز شركة لبنانية بجائزة أفضل مشروع للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

26
NOVEMBER
2022
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فازت شركة المقاولات اللبنانية BUTEC بجائزة التميز بين المشاريع المنفذة في بلدان الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا MENA)) لعام 2022. والمشروع الفائز عائد لأئتلاف شركة "مصدر" المتخصصة في قطاع الطاقة النظيفة وشركة "بيئة" المتخصصة في الإدارة المتكاملة للبيئة ومعالجة النفايات الصلبة، والذي تنظمه سنويا شركة (MEED) Middle East Economic Digest الدولية في دبي، وهو المشروع الأول في الإمارات لتحويل النفايات الى طاقة كهربائية، إذ يعالج ويحرق نحو 40 طنا في الساعة لإنتاج حوالي ثلاثين ميغاوات من الكهرباء، كافية لخدمة مدينة تحتوي على ثلاثين ألف منزل.

وشدد مدير عام الشركة طوني حنا على أن "مجموعة بوتك فخورة جدا بتنفيذ هذا المشروع على اعتباره معلما تقنيا في دولة الإمارات يجسد حرص قادتها على إنتاج الطاقة النظيفة والحد من الانبعاث الحراري وتلوث البيئة". واعتبر أن "هذا المشروع يندرج ضمن نهج مجموعة بوتك للتفوق في مجالات التقنيات المتطورة والمعقدة".

 

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