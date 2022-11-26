بعد الأمطار الغزيرة في اليومين الماضيين...كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح في الفترة المسائية في المناطق الشمالية.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: ينحسر تدريجا المنخفض الجوي الشديد الفعالية عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم السبت ويستقر الطقس تدريجا حتى بعد ظهر الثلاثاء حيث يعود متقلبا وماطرا أحيانا.



- معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و25 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة مترافقة بعواصف رعدية في الصباح الباكر مع رياح قوية، يرتفع معها موج البحر لحدود ال3 أمتار خاصة في المناطق الشمالية. نحذر من تشكل السيول على الطرقات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجيا وتنحسر اعتبارا من بعد الظهر. الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح في الفترة المسائية في المناطق الشمالية. الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة. الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مما يؤدي إلى تكون الضباب على المرتفعات، يتقلب الطقس بعد الظهر وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا اعتبارا من المساء.



- الحرارة على الساحل من 15 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 13 درجة، في الداخل من 9 إلى 13 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و40 كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل. يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.



- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 24°م.



- الضغط الجوي: 1018 HPA. أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,19 ساعة غروب الشمس: 16,31