فوج مغاوير البحر يقدم درعا تكريميا لجمعية "مرعي"

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كرم قائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن المغوار باسم الأيوبي، رئيس جمعية "مرعي للأعمال الخيرية" السيد خليل مرعي، في لقاء جمعهما في مكتب العقيد في عمشيت، حيث منح الأيوبي درع المغاوير للسيد مرعي بإسم "قيادة وضباط وأفراد فوج مغاوير البحر تقديرا للخدمات والدور الإنساني والاجتماعي الذي تلعبه جمعية مرعي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".



من جهته، شكر مرعي للعقيد الايوبي "لفتته الكريمة"، واستعرض "اعمال ونشاطات الجمعية في طرابلس والشمال وكل لبنان"، وأكد "حرصه وحرص الجمعية على مواصلة جهودها الخدماتية والانسانية والوقوف الى جانب كل اللبنانيين في هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".