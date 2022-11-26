بواسطة الكسر والخلع عصابة تسرق خزنة من داخل مطعم في الجميّزة... والمعلومات توقف عدداً من أفرادها

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نفذّت دوريات من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عملية متزامنة في محلتي منيارة وعين الذهب، نتج عنها توقيف ثلاثة أشخاص من أصل أربعة دخلوا بواسطة الكسر والخلع الى أحد المطاعم في محلة الجميزة وسرقوا من داخله خزنة حديدية بداخلها مبلغ مالي قُدِّرَ بحوالي /400،000،000/ ليرة لبنانية وفرّوا إلى جهة ، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.

وفي التفاصيل، الموقوفون هم كل من اللبنانيين أ. س. (من مواليد عام ٢٠٠١) العامل في المطعم، خ. س. (من مواليد عام ٢٠٠١)، م. س. (من مواليد عام ١٩٩٣)، كما ضُبط جيب نوع "شيروكي" لون أبيض (المستخدم في عملية السرقة)، بالاضافة إلى /61،500،000/ ليرة لبنانية من المبلغ المسروق.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذهم عملية سرقة الخزنة بواسطة الكسر والخلع من داخل المطعم المذكور بالاشتراك مع شخص آخر، وبتقسيم المبلغ فيما بينهم، كما اعترفوا بقيامهم بسرقة كابلات كهربائية وأسلاك نحاسية عن الشبكات العامة والخاصة في مناطق المنية، مستيتا، جبيل، وحالات.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الرابع.