عناوين الصحف ليوم السبت 26 تشرين الثاني 2022

الأخبار
ـ عماد عثمان يفرض الأحكام العرفية
ـ إشتباك باسيل - فرنجية: سيئة أحدهما فائدة للآخر
ـ التفتيش عن رئيس «هزيمة» بتوصيف توافقي
ـ خطوات إيران تستنفر إسرائيل | كوخافي: بلغْنا نقطة الحسم... فلْنستعدّ!
البناء
ـ نتنياهو يفتح أبواب الدم والتهجير في القدس والضفة والداخل بتسليم الأمن لـ «بن غفير»
ـ تأهب فلسطيني للمواجهات المقبلة… وفصائل المقاومة في غزة: لن نترك الضفة والقدس
ـ الكهرباء بين بري وميقاتي… والتوافق اللازم لتأمين نصاب جلسات «تشريع الضرورة»
الجمهورية
ـ اليوم معركة إنتخاب وغداً معركة نِصاب
ـ اردوغان: لحزام امني جنوبي
ـ خرق كبير منتظر... وعلى معوّض أن يبادر
ـ متى يقدّم الاستحقاق الرئاسي «أوراق اعتماده» للخارج؟
اللواء
ـ «ضياع نيابي» يُرجِّح تأجيل الجلسات إلى العام المقبل
ـ مخاوف من «فخ مالي» إذا تعثَّر الدولار الجمركي.. ورابطة الثانوي للتعطيل الثلاثاء والأربعاء
ـ قطر تودّع المنافسات والسعودية وبولندا اليوم
ـ كرامي عاد زعيما ً لا نائباً فحسب وعلى عاتقه تثبيت حال وازنة سياسية ووطنية