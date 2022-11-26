عناوين الصحف ليوم السبت 26 تشرين الثاني 2022

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الأخبار

ـ عماد عثمان يفرض الأحكام العرفية

ـ إشتباك باسيل - فرنجية: سيئة أحدهما فائدة للآخر

ـ التفتيش عن رئيس «هزيمة» بتوصيف توافقي

ـ خطوات إيران تستنفر إسرائيل | كوخافي: بلغْنا نقطة الحسم... فلْنستعدّ!

البناء

ـ نتنياهو يفتح أبواب الدم والتهجير في القدس والضفة والداخل بتسليم الأمن لـ «بن غفير»

ـ تأهب فلسطيني للمواجهات المقبلة… وفصائل المقاومة في غزة: لن نترك الضفة والقدس

ـ الكهرباء بين بري وميقاتي… والتوافق اللازم لتأمين نصاب جلسات «تشريع الضرورة»

الجمهورية

ـ اليوم معركة إنتخاب وغداً معركة نِصاب

ـ اردوغان: لحزام امني جنوبي

ـ خرق كبير منتظر... وعلى معوّض أن يبادر

ـ متى يقدّم الاستحقاق الرئاسي «أوراق اعتماده» للخارج؟

اللواء

ـ «ضياع نيابي» يُرجِّح تأجيل الجلسات إلى العام المقبل

ـ مخاوف من «فخ مالي» إذا تعثَّر الدولار الجمركي.. ورابطة الثانوي للتعطيل الثلاثاء والأربعاء

ـ قطر تودّع المنافسات والسعودية وبولندا اليوم

ـ كرامي عاد زعيما ً لا نائباً فحسب وعلى عاتقه تثبيت حال وازنة سياسية ووطنية