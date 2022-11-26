أسرار الصحف ليوم السبت 26 تشرين الثاني 2022

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البناء

قال مصدر مالي إن قيمة العمولات التي يدفعها مصرف لبنان للشركات التي تسحب فائض الدولارات الناتج عن فائض غير معلن في ميزان المدفوعات وضخ الليرات المطبوعة مكانها تزيد عن مئتي مليون دولار سنوياً يتم إنفاق نصفها على وسائل الإعلام والمحللين الاقتصاديين والترويج لـ «حكمة» الحاكم.



توقعت مصادر نيابية أن تشهد جلسات الانتخاب الرئاسية انخفاضاً تدريجياً في عدد الحضور مع تكرار المشهد نفسه كل جلسة، وقالت إن بلوغ مرحلة عدم توافر النصاب في الدورة الأولى للانتخاب لم تعُد بعيدة ما لم تتغيّر قواعد المقاربة لدى القوى الكبرى خارج ثنائية ميشال معوض والورقة البيضاء.

الجمهورية

ـ عمّمت كتلة نيابية بارزة على أعضائها بضرورة تأجيل أي سفرة خارجية في الوقت الراهن، تحسباً لأي طارئ إيجابي مرتبط بالاستحقاق الرئاسي، لأنّ كل صوت له قيمته في أي جلسة قد تُعقد.

ـ أرجع قطب نيابي تصعيد رئيس كتلة نيابية حيال الملف الرئاسي إلى اعتبارات شخصية لديه أكثر مما هي سياسية، مرتبطة بتحصين موقعه ضمن التركيبة السياسية، بعدما فقد عناصر

قوة كان يتمتع بها في السنوات الاخيرة.

ـ أعرب سفير دولة كبرى عن امتعاض شديد من المواقف المشكّكة في إمكان نجاح عقد تفاهمات بين لبنان ومؤسسات مالية دولية.

اللواء



يخشى معنيون من لجوء دولة كبرى الى سلاح الضغط المالي والنقدي لفرض مسار رئاسي، لم يحن توقيته بعد..



تبيَّن ان السبب الفعلي وراء تقديم موعد العمل بالدولار الجمركي على سعر 15 الف ليرة لبنانية، هو نقص في اعتمادات الرواتب والخوف من ازمة معاشات بدءًا من آذار المقبل!



بات بحكم المؤكد ان لقاء وسطياً، لن يخرج عن مساره التصويتي، ولم تأتِ اشارة مطمئنة، عربياً ومحلياً.