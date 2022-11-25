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هكذا مضت الساعات الأخيرة، التي تلت جلسة الانتخاب الرئاسي السابعة الفاشلة، حيث غابت التصريحات الفاقعة والردود النارية، وانصرف اللبنانيون الى الاهتمام بتحليل نتائج مباريات كرة القدم بدل التحليلات السياسية، التي يَثبُت يوماً بعد يوماً أن بينها وبين الحقائق سنوات ضوئية، حيث تبنى في غالبيتها القصوى إما على معلومات خاطئة، أو تسريبات مقصودة، أو معطيات مدفوعة.

وفي وقت خرق لقاء عين التينة بين رئيسي المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال جدار الصمت السياسي بصمت اضافي، عُلم أن اللقاء تناول في شكل اساسي الصيغة التي قد يتم اعتمادها لتوفير التمويل الكفيل بالوفاء بوعد العشر ساعات كهرباء.

وفي وقت فشلت محاولات البعض لاستخدام المناسبة الرياضة العالمية التي يمثلها مونديال قطر منصة داخلية لاستهداف التيار الوطني الحر، من بوابة اتهام الاخير بمنع عقد جلسة غير شرعية لمجلس الوزراء لإقرار تمويل نقل المباريات عبر تلفزيون لبنان، لفتت اليوم المعطيات التي تم تداولها عبر بعض وسائل الاعلام، عن ان النيابة العامة المالية حولت الى ديوان المحاسبة ملفاً يتعلق بشبهة حول فرق في بدل نقل حقوق بث مباريات كأس العالم بين عامي 2018 و 2022، اي عندما كان نائب القوات الحالي ملحم الرياشي يتولى وزارة الاعلام… وان القضية في انتظار رد الديوان.